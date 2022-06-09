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Зерно, санкции и международные отношения: о чем говорил Лавров с турецким коллегой в Анкаре

Константин Коковешников
Марина Крижановская
01:29 09.06.2022
Так, на складах в украинских портах, в первую очередь в Одессе, скопилось по самым оптимистичным прогнозам максимум 20, а скорее всего не более шести миллионов тонн пшеницы. В сравнении с потребляемыми планетой ежегодно 800 миллионами тонн данные объемы украинского зерна смехотворны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Foreign Ministry via Globallookpress.com
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Когда масштабы поражают воображение: втрое больше Елисейского дворца в Париже и в 50 раз больше Белого дома в Вашингтоне. Это все президентский дворец в Анкаре - официальная резиденция Реджепа Тайипа Эрдогана. Восьмого июня он был предоставлен для встречи министров иностранных дел России и Турции.

Так, освещать визит Сергея Лаврова в Анкару приехали десятки журналистов. Для них здесь подготовили самое просторное помещение: 10 рядов по 14 стульев в каждом. И это яркое доказательство того, какой высокий интерес эти переговоры вызывают по всему миру.

Главная тема переговоров - проблема вывоза украинского зерна. Вот уже несколько недель весь мир пытаются убедить, что причина кризиса именно в украинских злаках. Глава МИД России Сергей Лавров говорит, что на самом деле это далеко не так.

«Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги, да и сами украинцы, пытаются внести в разряд вселенской катастрофы. Хотя доля этого зерна украинского, о котором идет речь, меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых. Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет», - выступил Лавров с заявлением на пресс-конференции.

Он повторил, что со стороны России «каких-либо препятствий для того, чтобы эту проблему - проблемку, она маленькая, на самом деле - решить никогда не было и если созрела киевская власть, мы будем только рады сотрудничать».

Из 800 миллионов тонн пшеницы, которые вся планета потребляет ежегодно, на складах в украинских портах - и в первую очередь в Одессе - скопилось по самым оптимистичным прогнозам максимум 20, а скорее всего не более шести миллионов тонн.

Вывозу зерна препятствуют минные поля в акватории Черного моря, которые поставили украинские войска. В России готовы разрешить зайти в порты иностранным судам, но для этого им нужно обеспечить безопасность. В обмен на разминирование, в котором готова принять участие и турецкая сторона, Россия готова дать Украине свои гарантии, причем закрепить их юридически.

Со своим коллегой согласен и турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он указал на необходимость снятия с России определенных ограничений для решения продовольственной проблемы в мире.

«Требование России в этом плане, чтобы и российское зерно и подсолнечное масло были доставлены на мировой рынок считаем легальным и разумным. Относительно платежей в банковской системе - необходимо предпринять все необходимые шаги, чтобы и Россия, и Украина могли осуществлять экспорт», - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

О том, что Сергей Лавров ответил журналисту из Украины, какие шаги предпринимает сама Украина для решения проблемы с вывозом ее зерна и о нынешнем состоянии российско-турецких отношений смотрите в сюжете Константина Коковешникова.

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