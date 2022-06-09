Жительница Стаханова рассказала, как ей чудом удалось уцелеть после украинского обстрела

По словам жительницы, все случилось абсолютно неожиданно, в момент обстрела было толком непонятно, что произошло.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев побеседовал с чудом выжившей после украинского обстрела жительницей Стаханова. Женщина рассказала, как ей и мужу чудом удалось уцелеть, несмотря на то, что дом оказался практически разрушен.

«Мы даже не могли выйти, все обрушилось Разбирали кирпичи, чтобы вылезти из хаты. Когда говорят, «прячьтесь по подвалам», это сомнительное предложение. Очень тяжко. Хата поехала вся вперед. Мы чудом уцелели. Кровать так стояла, что ни осколки, ничего на нас не попало. Слава Богу», - призналась жительница.

По словам жительницы, все случилось абсолютно неожиданно, в момент обстрела было толком непонятно, что произошло.

В ответ на вопрос корреспондента, что бы она хотела передать совершившим обстрел украинским боевикам, женщина заявила, что у нее просто нет слов. «Так же нельзя с людьми поступать, нельзя», - подчеркнула она.