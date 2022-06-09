Миронов объяснил долгое нахождение в машине после ДТП на Сретенке

Депутат более часа оставался внутри своего Genesis после того, как его водитель столкнулся на дороге с курьером на велосипеде.

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Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов объяснил, почему долгое время оставался внутри автомобиля, после того, как его водитель попал в ДТП на Сретенке. По словам парламентария, он не хотел препятствовать объективной работе прибывших правоохранителей.

«Я не выходил из служебной машины, в том числе чтобы сотрудники ГИБДД объективно провели все замеры. Условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе», - заявил Миронов.

Депутат более часа оставался внутри своего Genesis после того, как его водитель столкнулся на дороге с курьером на велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу с переломом голени.