Минцифры хочет увеличить пошлину за оказание услуг связи в 130 раз

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило увеличить пошлину за услуги сотовой связи для операторов. О соответствующем намерении говорится в новом законопроекте.

Рост пошлины, накладывающейся на девять лицензий, согласно инициативе, должен будет вырасти в 130 раз: с 7,5 тысячи рублей до одного миллиона. Соответствующая мера должна будет послужить цели отсеять компании, недобросовестно оказывающие услуги клиентам.

По задумке авторов нововведения, войти в число новых операторов связи благодаря такому порогу смогут лишь надежные компании, стремящиеся к высокому качеству работы. При этом уже действующие операторы смогут продлевать свои лицензии по старым расценкам.

Также в Минцифры посчитали разумным введение оборотного штрафа в размере 0,01-0,05 процента годовой выручки компании за услуги связи, который будет налагаться на оператора в случае отсутствия у последнего систем оперативно-разыскных мероприятий. Сумма штрафа, тем не менее, не может быть выше 0,02 от полной выручки оператора за год.