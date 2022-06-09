От плановой помощи до экстренных операций: как медотряд ВДВ заботится о жителях ЛНР

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Дети из Луганска на приеме у российских военных медиков, услышав о стоматологе, стараются спрятаться друг за друга. Маленькая Ульяна первой решается зайти в кабинет. С собой берет любимую игрушку - плюшевого кота, которого не выпускает из рук, пока идет осмотр.

Многие из этих детей не были на приеме у стоматолога больше года. В городе острая нехватка специалистов еще с 2014. А сейчас, когда медучреждения Луганска переполнены, получить плановую медицинскую помощь практически невозможно. На подмогу прибыли российские военные врачи.

«Мы способны качественно, эффективно проводить лечение не только военнослужащих, но и гражданского населения. В связи с высокой загрузкой и необходимостью помощи Луганской народной республике», - указал начальник аэромобильного отдельного медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко.

Помощь военные оказывают не только детям. Нина Сергеевна жила в Северодонецке. Отступая, националисты сравняли ее дом с землей. Осколочное ранение получила и сама женщина.

«Вышли утром с подвала, на лавочки сели. Ни выстрела, ни шума - ничего. Раз: запекло бок. Схватилась - кровь потоком льется», - рассказала жительница Северодонецка Нина Топчий.

Пенсионерку быстро начали готовить к операции. Уже через пару часов после обращения осколок будет удален.

Аэромобильный госпиталь ВДВ - это настоящая мультиклиника, оснащенная всем необходимым оборудованием для оказания квалифицированной медицинской помощи. Госпиталь на 110 коек, две операционные, оборудование для микрохирургических операций, рентген-кабинет, УЗИ и собственная лаборатория. Все оборудование отечественного производства и отвечает самым высоким мировым стандартам, а корпус конструкции сами медики называют «надувным бронежилетом».

Внешне аэромобильный госпиталь напоминает палаточный городок. Однако, здесь применяются пневмокаркасные конструкции нового поколения. Помимо этого используется специальная ткань с повышенным содержанием кевларовой нити, что позволяет защитить пациентов и персонал от осколков снарядов даже большого калибра.

Аэромобильный отдельный медицинский отряд ВДВ находится в зоне проведения военной спецоперации с первого дня. Приходилось работать и под обстрелом украинской артиллерии.

Ранее, 20 марта, 152-миллиметровый снаряд разорвался в нескольких метрах от госпиталя, однако конструкция хоть и получила повреждения, но выдержала удар, защитив медиков. А вот сам начальник отряда находился снаружи, и получил ранение.

«Обстреливали 152-мм снарядом нас. Долго обстреливали. Бывало, что и три с половиной часа без передышки. По-разному бывало, но никто не терял концентрацию. Все знали о том, что в независимости от того, что происходит снаружи, внутри нужно продолжать работу: люди ждут нашей помощи», - обозначил Юрий Бровко.

Для комфортной работы медиков госпиталь оснащен системой кондиционирования. Но главное его достоинство и гордость - люди, которые здесь работают. Говорят, что у войны не женское лицо, однако без них в военном госпитале не обойтись. Они готовят еду, ухаживают за пациентами, выносят из-под огня раненых, причем, не делят их на «своих» и «чужих».

«Нам привезли украинскую девочку с мамой. Была проведена сложнейшая операция в условиях, неподходящих для нее. Врачи показали весь свой потенциал, сделали все возможное. В результате девочка была доставлена в Россию. У нее благополучный исход», - поделилась старшая медицинская сестра Ксения Воронкова.

Сейчас медотряд воздушно-десантных войск работает в глубоком тылу но, как и прежде, главный принцип работы - помогать людям.