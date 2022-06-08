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Власти Турции запредельно усилили охрану перед визитом Лаврова

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
09:09 08.06.2022
Журналистов не выпускают из пункта досмотра даже во двор, из-за чего некоторые репортеры не могут нормально работать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент телеканала «Звезда» Россина Бодрова прибыла в Турцию, чтобы осветить визит в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его предстоящую встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Власти страны усилили охрану в преддверии мероприятия - журналистов не выпускают из пункта досмотра, что усложняет их работу.

«Единственная проблема, первое препятствие на пути журналистов - запрещена съемка даже на улице... У итальянских коллег должно было состояться прямое включение. Журналисты в панике и пытаются хотя бы поработать на улице и сделать эпизод, но охрана не разрешает снимать ничего, пока не будет получено разрешение... На входе в президентскую канцелярию стоит несколько вооруженных охранников. Надеемся, что журналисты ближе к мероприятию все же смогут войти во двор», - рассказала корреспондент.

В ходе переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле власти Турции также серьезно подошли к вопросу охраны. На крышах зданий возле мечта переговоров разместили снайперов. Были усилены меры безопасности, стянуты большие силы полиции.

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