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Шлафрок, глобус и личные письма: в Москве открылась выставка «Петр Великий. Путешествия в Европу»

Егор Левин
Кристина Пастушкова
09:03 08.06.2022
Петр I посетил десятки европейских городов во время Великого посольства и после него, впервые в истории России лично выехав за рубеж налаживать культурные и политические связи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России отмечают 350 лет со дня рождения первого российского императора Петра I. В честь этого в Москве в историческом музее открывается выставка «Петр Великий. Путешествия в Европу», в создании которой приняли участие 13 государственных музеев и архивов. Влияние Петра на судьбу и развитие России сложно переоценить.

Он посетил десятки европейских городов во время Великого посольства, впервые в истории России лично выехав за рубеж налаживать культурные и политические связи и изучать кораблестроение.

Во второй раз Петр I поехал за границу через 18 лет - в 1716 году, уже как опытный правитель могущественного государства. Тогда Россия одержала ряд крупных побед в Северной войне и была одним из ведущих игроков европейской политики.

На выставке представлены около 350 экспонатов времен петровских путешествий. Он был увлеченным коллекционером, из поездок привозил книги, инструменты, предметы искусства. Часть этих вещей представлена на выставке, в кабинете редкостей.

Один из самых интересных экспонатов - шелковый шлафрок, домашний халат, который принадлежал лично Петру. Именно при нем подобные одеяния вошли в моду в России.

На выставке, иллюстрирующей интерес царя к передовым достижениям науки и техники, собраны экспонаты из 13-ти музеев, в том числе Исторического, Русского, Третьяковской галереи, Эрмитажа, музея имени Пушкина. Ценный памятник картографического искусства - глобус, изготовленный в 40-х годах XVII века в Нидерландах. Его купили в Амстердаме по приказу Петра I и доставили в Россию. Глобусу более 380 лет, и он отлично сохранился. Кроме официальных документов и печатей, на выставке представлены и личные письма царя его супруге Екатерине Алексеевне. Правда, разобрать почерк Петра Великого могут разве что специалисты.

Историки отмечают, что заграничные поездки во многом способствовали тем многочисленным преобразованиям, которые произошли при Петре. Да и появление музеев в России - это тоже заслуга знаменитого правителя.

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