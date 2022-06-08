Посольство РФ предупредило о риске эскалации на Украине из-за поставок артустановок США

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Если США продолжит поставлять на Украину свои дальнобойные артиллерийские установки, это может привести к эскалации конфликта. В российском посольстве действия Штатов назвали безответственными, так ВСУ могут применить орудия для ударов по территории РФ.

«Главный риск - эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями. Кроме того, в Вашингтоне игнорируют очевидную угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами», - сообщается в Telegram-канале посольства РФ в США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад продолжит поставлять Украине ракеты дальнего действия, Россия будет вынуждена «отодвинуть» линию, с которой эти ракеты могут представлять угрозу для РФ.