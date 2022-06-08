В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ предупредило о риске эскалации на Украине из-за поставок артустановок США

Алексей Курильченко
07:21 08.06.2022
Американские дальнобойные орудия ВСУ могут применить для ударов по территории России, заявили в посольстве.
Посольство РФ предупредило о риске эскалации на Украине из-за поставок артустановок США
© Фото: Минобороны Украины
Читайте нас на:

Если США продолжит поставлять на Украину свои дальнобойные артиллерийские установки, это может привести к эскалации конфликта. В российском посольстве действия Штатов назвали безответственными, так ВСУ могут применить орудия для ударов по территории РФ.

«Главный риск - эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Это чревато непредсказуемыми последствиями. Кроме того, в Вашингтоне игнорируют очевидную угрозу попадания современного высокоточного оружия в руки национал-радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами», - сообщается в Telegram-канале посольства РФ в США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад продолжит поставлять Украине ракеты дальнего действия, Россия будет вынуждена «отодвинуть» линию, с которой эти ракеты могут представлять угрозу для РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:06 В стране и мире
«Издержки будут ошеломляющими»: американский профессор оценил вред санкций в мировом масштабе
05:01 Армия
Видео
Рассадник нацизма: ВС РФ нашли под Красным Лиманом командный пункт и базу идеологической обработки детей
02:00 В стране и мире
Меркель впервые назвала причины своих приступов дрожи
00:16 В стране и мире
Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины
22:22 Армия
Видео
Бьют без остановки: как Донецк весь день терпит интенсивные обстрелы со стороны ВСУ
Популярное
Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины
Видео
«Мы не допустили еще большей трагедии»: Басурин об усилившихся обстрелах в ДНР со стороны ВСУ
Видео
Шойгу заявил об освобождении 97 процентов территории ЛНР
Видео
Шойгу: МО РФ и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного сообщения с освобожденными территориями
Видео
«Есть Виктор Цой - икона, а есть - папа»: сын Цоя о восприятии образа легендарного отца
Видео
МО РФ: националисты взорвали мост через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление из Святогорска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.