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Из глубин истории: в Музее истории Кронштадта показали артефакты эпохи Петра I, найденные в Финском заливе

Павел Кутаренко
Марина Крижановская
23:15 07.06.2022
Предметы были найдены на потерпевших крушение в Финском заливе судах, многие трехсотлетние экспонаты хорошо сохранились.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Уникальную коллекцию предметов петровской эпохи показали посетителям Музея истории Кронштадта. Сегодня там открыли выставку, посвященную 350-летию со Дня рождения российского императора.

В экспозиции представлены артефакты с потерпевших крушение в Финском заливе кораблей и судов. Их подняли специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества. Многие экспонаты изготовлены из природных материалов более трехсот лет назад, но хорошо сохранились.

Кроме посуды и предметов быта были найдены аксессуары того времени. Например, шляпы и инструменты, - словом, все, что расскажет посетителям о жизни на кораблях и важных вехах истории деревянного судостроения и мореходства петровского времени.

На сегодня поиск этих реликвий был самым глубоководным в истории российской подводной археологии.

Ранее в американском Ньюпорте был найден корабль Джеймса Кука Endeavour. Ученые заявили, что это останки того самого корабля, принадлежащего мореплавателю и первооткрывателю Джеймсу Куку. До сих пор не было уверенности, что это именно корабль Endeavour.

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