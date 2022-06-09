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Быстро сориентироваться в обстановке: новые истории мужества военных ВС РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 09.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Быстро сориентироваться в обстановке: новые истории мужества военных ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший сержант Илья Шилов

В ходе специальной военной операции старший сержант Илья Шилов неоднократно умело организовывал своевременный ремонт поврежденной в бою военной и специальной техники, а также осуществлял подвоз боеприпасов и материальных средств в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Двигаясь в составе колонны десантно-штурмовой бригады, Илья обнаружил группу вооруженных националистов.

Мгновенно оценив ситуацию, старший сержант Шилов доложил командиру о готовящемся нападении, совершил маневр на автомобиле и, заняв выгодную позицию, лично открыл огонь по противнику. В ходе внезапной атаки на группу боевиков Илья уничтожил более пяти националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, отступили.

Смелые и решительные действия старшего сержанта Ильи Шилова позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в заданный район.

© Минобороны России

Сержант Артем Игнатьев

Выполняя боевую задачу по прикрытию бронегруппы десантно-штурмового батальона в одном из стратегически важных населенных пунктов, сержант Игнатьев обнаружил в заброшенном здании группу националистов, а также оборудованную огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и гранатометом.

Скрытно расположившись на местности, Артем совершил точно скорректированный пуск противотанковой ракеты «Корнет» и полностью уничтожил обнаруженную группу националистов в количестве 15 человек.

Смелые и решительные действия Артема Игнатьева позволили сорвать готовящуюся боевиками засаду, а также развить наступление со стороны уничтоженной позиции боевиков, что привело к взятию стратегической высоты и освобождению населенного пункта от вооруженных формирований националистов.

© Минобороны России

Сержант Сергей Сырцев

С началом боевых действий старший водитель автомобильной роты батальона материального обеспечения сержант Сергей Сырцев выполняет задачи по тыловому снабжению подразделений воздушно-десантной дивизии.

За время проведения специальной военной операции Сергей, проявляя личное мужество и отвагу, совершил более 10 выездов в составе автомобильных колонн в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В рамках выездов он перевез свыше 60 тонн груза, при этом обеспечивая поддержание постоянной боевой готовности вверенного ему автомобиля и не допустив ни единой поломки машины.

В процессе приближения к полю боя колонна, в составе которой находился сержант Сырцев, столкнулась с минометным обстрелом и плотным огнем из стрелкового оружия со стороны противника. Выстрелом из ручного гранатомета РПГ-7 был выведен из строя автомобиль, идущий впереди машины Сергея.

Сержант Сырцев, быстро сориентировавшись в сложной быстроменяющейся обстановке, вытащил из поврежденного автомобиля водителя, перенес его к себе в кабину и оказал неотложную помощь. Эти действия спасли жизнь военнослужащего.

После того, как атака противника была отражена, Сергей визуально оценил повреждения автомобиля, взял подбитое транспортное средство на буксир и доставил его вместе с находящимися в нем материальными средствами в пункт назначения.

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