Быстро сориентироваться в обстановке: новые истории мужества военных ВС РФ на Украине

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Старший сержант Илья Шилов

В ходе специальной военной операции старший сержант Илья Шилов неоднократно умело организовывал своевременный ремонт поврежденной в бою военной и специальной техники, а также осуществлял подвоз боеприпасов и материальных средств в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Двигаясь в составе колонны десантно-штурмовой бригады, Илья обнаружил группу вооруженных националистов.

Мгновенно оценив ситуацию, старший сержант Шилов доложил командиру о готовящемся нападении, совершил маневр на автомобиле и, заняв выгодную позицию, лично открыл огонь по противнику. В ходе внезапной атаки на группу боевиков Илья уничтожил более пяти националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, отступили.

Смелые и решительные действия старшего сержанта Ильи Шилова позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в заданный район.