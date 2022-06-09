Быстро сориентироваться в обстановке: новые истории мужества военных ВС РФ на Украине

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Сержант Сергей Сырцев
С началом боевых действий старший водитель автомобильной роты батальона материального обеспечения сержант Сергей Сырцев выполняет задачи по тыловому снабжению подразделений воздушно-десантной дивизии.
За время проведения специальной военной операции Сергей, проявляя личное мужество и отвагу, совершил более 10 выездов в составе автомобильных колонн в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В рамках выездов он перевез свыше 60 тонн груза, при этом обеспечивая поддержание постоянной боевой готовности вверенного ему автомобиля и не допустив ни единой поломки машины.
В процессе приближения к полю боя колонна, в составе которой находился сержант Сырцев, столкнулась с минометным обстрелом и плотным огнем из стрелкового оружия со стороны противника. Выстрелом из ручного гранатомета РПГ-7 был выведен из строя автомобиль, идущий впереди машины Сергея.
Сержант Сырцев, быстро сориентировавшись в сложной быстроменяющейся обстановке, вытащил из поврежденного автомобиля водителя, перенес его к себе в кабину и оказал неотложную помощь. Эти действия спасли жизнь военнослужащего.
После того, как атака противника была отражена, Сергей визуально оценил повреждения автомобиля, взял подбитое транспортное средство на буксир и доставил его вместе с находящимися в нем материальными средствами в пункт назначения.