Балтийский флот приступил к проведению оперативных учений

В мероприятии будут задействованы около 60 судов и катеров, а также более 40 самолетов и вертолетов.

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В соответствии с планом подготовки сил (войск) Балтфлота на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовали оперативные учения с группировками Балтийского флота.

В рамках учений корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования и произвели развертывание группировок сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач по защите и обороне морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

Целями учений являются повышение уровня готовности органов военного управления Балтфлота, совершенствование взаимодействия, а также морской и полевой выучки экипажей кораблей и личного состава береговых войск. Также мероприятие направлено на получение командованием и штабами практики управления силами флота.

До начала оперативных учений на Балтийском флоте был проведен комплекс специальных учений по видам всестороннего обеспечения, а также отработаны вопросы приведения сил и войск флота в высшие степени боевой готовности.

К мероприятию привлечены около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц вооружения, военной и специальной техники Балтийского флота. Оперативные учения с группировками Балтийского флота продлятся до 19 июня.