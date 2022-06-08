Страшные разрушения: что известно о массированных обстрелах ВСУ городов Донбасса

За сегодняшний день в ДНР пострадало 5 человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В самом центре Донецка страшные разрушения и шокированные, раненые люди, среди которых дети. Обстрел массированный. Ему подверглись и другие населенные пункты Донбасса.

Вряд ли кто-нибудь из Киева сможет объяснить маленькой Маше из Донецка, за что ее маме и бабушке посекло ноги осколками. У самой девочки царапины и очень сильный испуг. Они были внутри этого ларька, когда рядом разорвался снаряд.

«Какой-то свист. Думали, авария... А потом все повылетало», - рассказывает местный житель.

Очередной удар по Донецку. На этот раз самый центр. Снаряд упал на дороге. Автомобильное движение на ней интенсивное. Люди в Донецке привыкли, что в центре в общем-то безопасно. Этот удар никто не ожидал.

Пострадавших отвезли в больницу. Маме девочки понадобилась особая помощь. Женщина беременна и ее перенаправили в гинекологию. А вот жительница Донецка Светлана давно из дома ребенка не отпускает. Сейчас смотрит на побитый детский садик, куда когда-то водила сына. Один из снарядов угодил и в него.

Дымно и шумно по всему Донецку. Кадры последствий обстрела ВСУ Макеевки сняты возле областной клинической больницы. Снова под ударом дети.

Обычно на трассе Еленовка - Донецк безопасно, но сейчас в поле ложатся снаряды. ВСУ пристреливались к Еленовке. Там тоже шумно. А в прифронтовом Красном партизане жители уже не вставляют окна, заклеивают, чем придется и живут дальше.

Военные части находятся за пределами этого населенного пункта. Но ВСУ бьют именно по жилым кварталам. Люди пользуются кратким затишьем, чтобы подышать воздухом. Всего в ДНР сегодня пострадали от украинской артиллерии 5 человек.