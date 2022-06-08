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Меркель впервые назвала причины своих приступов дрожи

Алиса Краузе
02:00 08.06.2022
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые рассказала в интервью, с чем связывает мучившие ее одно время приступы дрожи.
Меркель впервые назвала причины своих приступов дрожи
© Фото: Fabian Sommer dpa Globallookpress
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Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель в первый раз озвучила на публику причины приступов дрожи, которые стали тревожить ее ближе к концу срока нахождения на посту. Политик отметила, что подобное недомогание было вызвано двумя факторами.

В первую очередь экс-лидер Германии очень тяжело переживала смерть своей матери.

«Это повлияло на меня сильнее, чем я думала», - призналась она в интервью, показанном телеканалом Phoenix.

Во-вторых, состояние Меркель изменилось в связи с ограничением в питье. В какой-то момент, как рассказала экс-канцлер, ситуацию еще больше усложнил добавившийся страх повторения приступа.

Тем не менее, политику удалось найти решение проблемы благодаря идее поставить на подиум стул, на котором можно сидеть во время исполнения национального гимна. Такой ход хорошо сказался на состоянии тогда еще главы государства.

Сильные приступы дрожи несколько раз происходили с Ангелой Меркель с середины 2019 года до момента сложения ею полномочий канцлера ФРГ. Проблемы со здоровьем экс-лидера не остались незамеченными и активно обсуждались мировой прессой.

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