В блокноте указаны координаты захоронения 280 мирных жителей, и когда была сделана данная запись - не указано.

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В дневнике британского наемника Эндрю Хилла обнаружили, предположительно, координаты захоронения мирных жителей на территории Украины. Вместе с тем, в дневнике не указано, когда была сделана данная запись.

«Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан (с указанием координат 50.521318; 30.204626). До сих пор нет дохода, сбережения иссякают», - говорится на одной из страниц блокнота, с которым ознакомилось РИА Новости.

Как уточняет агентство, координаты в записях соответствуют адресу: Украина, Киевская область, между городами Ирпень и Буча, вероятно, улица Вокзальная в Ирпене.

Напомним, сложивший оружие британский наемник Эндрю Хилл предостерег англоязычных иностранцев, желающих отправиться воевать на Украину на стороне киевского режима. Так, ему сулили деньги за «помощь», но слова остались лишь обещаниями - денег никто из его отряда так и не получил.