Лавров прибыл в Ереван на встречу с руководством Армении

Глава МИД РФ проведет встречи с президентом Армении, премьером и министром иностранных дел страны.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Ереван в рамках рабочей встречи с руководством Армении. Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства проведет в стране два дня.

В ходе визита российский министр встретится премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом страны Ваагном Хачатряном и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Вместе с тем, отмечает ТАСС, в пятницу Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, сегодня в турецкой Анкаре состоялись переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его коллеги - Мевлюта Чавушоглу. По итогам встречи Лавров заявил о необходимости возобновить переговоры РФ и Украины до встречи президентов.