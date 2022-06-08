Лавров прибыл в Ереван на встречу с руководством Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Ереван в рамках рабочей встречи с руководством Армении. Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства проведет в стране два дня.
В ходе визита российский министр встретится премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом страны Ваагном Хачатряном и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Вместе с тем, отмечает ТАСС, в пятницу Лавров примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Напомним, сегодня в турецкой Анкаре состоялись переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его коллеги - Мевлюта Чавушоглу. По итогам встречи Лавров заявил о необходимости возобновить переговоры РФ и Украины до встречи президентов.