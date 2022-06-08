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Дороже золота: как зерно стало товаром для спекуляций из-за санкций против РФ

Россина Бодрова
Марина Крижановская
01:50 08.06.2022
Мировая логистическая цепь еще не восстановлена и поэтому с нехваткой продовольствия и удобрений из России одними из первых столкнулись страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства с переходной экономикой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Десятки стран уже столкнулись с нехваткой зерна. Не исключение и жители турецкой столицы. Так, цена на самый дешевый хлеб - символ Турции - бублик симит (турецкий бублик с кунжутом. - Прим. ред.) достигла рекордных трех лир, то есть выросла почти вдвое.

Европейские эксперты убеждены: запасов пшеницы осталось на 10 недель. В мае цена за тонну достигла рекордных 430 долларов. Для сравнения: в ноябре прошлого года стоимость едва достигала трехсот. В мировом продовольственном кризисе Европейский союз обвиняет Москву.

Запрет на импорт зарубежной сельхозтехники в Россию, фактический разрыв всех поставок и контрактов были включены в один из первых пакетов антироссийских санкций этого года. Второе препятствие для отправки зерна - бескрайнее минное поле, которое оставила после себя украинская армия, покидая прибрежные районы. 

«Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам - после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружия, - войти в порт, загрузиться зерном и потом, при необходимости даже с нашей помощью, проследовать в сторону международных вод», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сейчас из-за действий Украины и антироссийских санкций полностью заблокированы 25 миллионов тонн зерна. Речь идет о 70 иностранных судах из 16 государств. Силами российской армии разминирован порт Мариуполя. Он уже принял первые грузовые баржи. На очереди морской порт Бердянска. Логистическая цепь пока не восстановлена и поэтому с нехваткой продовольствия одними из первых столкнулись страны Ближнего Востока и Северной Африки.

«Каждый день ливанцы живут в тревоге. Вы спите, просыпаетесь на следующий день и не знаете, можете ли вы позволить себе хлеб, еду, газ», - рассказал житель Ливана Мухаммад Саламе.

Хлеб на Ближнем Востоке, по сути, стал товаром для спекуляций. Десятки тысяч людей теряют рабочие места: заводы закрыты - выпекать попросту не из чего.

«Они звонят мне и говорят, что у них есть пшеница, но за 600 долларов. Поэтому я вынужден покупать ее по этой цене. Это у нас черный рынок», - отметил владелец пекарни Карам Хассан Диб.

Решение проблемы уже прорабатывают. Российская сторона - одна из инициаторов нового и технически сложного проекта «Дорожная карта по вывозу зерна». На ее разработку может уйти несколько недель, но процесс уже запущен.

Последний раз министры иностранных дел России и Турции встречались в марте в Москве. Такая частота встреч говорит как и об их эффективности, так и о необходимости решать глобальные кризисы путем переговоров. В ходе предстоящей встречи Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу будут определены отправные точки по теме «зернового коридора».

Известно, что в Стамбуле планируется создать центр по вывозу продукции, который будет регулировать нюансы взаимодействия России и Украины. Военно-морской флот России готов обеспечить беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев решит вопрос с разминированием портов.

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