Российский гимнаст Куляк подал апелляцию после дисквалификации за букву Z на форме

Спортсмен воспользовался своим правом в течение 21 дня обжаловать вынесенное в отношении него решение.

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Российский гимнаст Иван Куляк, ранее дисквалифицированный за символику российской спецоперации на Украине на своей форме, подал апелляцию.

С буквой Z на трико спортсмен вышел на награждение на Кубке мира в Дохе. Наряду с дисквалификацией также был аннулирован его результат. Куляка обязали возместить часть судебных издержек.

Гимнаст воспользовался своим правом в течение 21 дня обжаловать вынесенное в отношении него решение. Гимнаст надеется в ближайшее время продолжить выступать на международных турнирах.