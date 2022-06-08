Додон заявил о подготовке Румынии присоединения Молдавии военным и политическим путем

© Фото: Родион Прока, РИА Новости

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Румыния готовится политическим и военным путем присоединить Молдавию. По мнению политика, нынешний глава государства Майя Санду целенаправленно дестабилизирует ситуацию и ведет страну по украинскому сценарию.

В своем Telegram Додон написал, что Молдавия при нынешней власти находится в экономическом упадке, при этом планируется завести иностранное вооружение и возможно, разместить войска стран Североатлантического альянса на территории государства. Ради последнего, как утверждает политик, и устраивается антироссийская истерия.

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета. Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам, готовится техническое и политико-военное объединение с соседней страной, которое впоследствии попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск, как уже было в истории нашего народа в начале прошлого века», - заявил он.

Как считает Додон, Санду и проевропейская Партия действия и солидарности сфабриковали уголовные дела против оппозиции, в частности против лидеров Партии социалистов. Он обвинил действующую власть в предательстве национальных интересов граждан страны. Бывший президент Молдавии призвал оппозиционные силы к организации протестных акций для смены власти, а также выразил уверенность в том, что в дальнейшем сможет присоединиться к восставшим.