В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Додон заявил о подготовке Румынии присоединения Молдавии военным и политическим путем

Андрей Аркадьев
10:53 08.06.2022
Политик призвал оппозицию к массовым протестам и смене власти в Молдавии.
Додон заявил о подготовке Румынии присоединения Молдавии военным и политическим путем
© Фото: Родион Прока, РИА Новости
Читайте нас на:

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Румыния готовится политическим и военным путем присоединить Молдавию. По мнению политика, нынешний глава государства Майя Санду целенаправленно дестабилизирует ситуацию и ведет страну по украинскому сценарию.

В своем  Telegram Додон написал, что Молдавия при нынешней власти находится в экономическом упадке, при этом планируется завести иностранное вооружение и возможно, разместить войска стран Североатлантического альянса на территории государства. Ради последнего, как утверждает политик, и устраивается антироссийская истерия.

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета. Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам, готовится техническое и политико-военное объединение с соседней страной, которое впоследствии попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск, как уже было в истории нашего народа в начале прошлого века», - заявил он.

Как считает Додон, Санду и проевропейская Партия действия и солидарности сфабриковали уголовные дела против оппозиции, в частности против лидеров Партии социалистов. Он обвинил действующую власть в предательстве национальных интересов граждан страны. Бывший президент Молдавии призвал оппозиционные силы к организации протестных акций для смены власти, а также выразил уверенность в том, что в дальнейшем сможет присоединиться к восставшим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:11 Армия
Лавров заявил, что спецоперация ВС РФ продвигается по плану и достигает поставленных задач
11:21 Армия
Видео
Минобороны России: высокоточными ракетами поражен бронетанковый завод в Харькове
12:11 Армия
Лавров заявил, что спецоперация ВС РФ продвигается по плану и достигает поставленных задач
12:06 В стране и мире
Не менее десяти человек пострадали при наезде автомобиля на группу пешеходов в Берлине
08:11 В стране и мире
В Иране не менее 10 человек погибли при сходе с рельсов пассажирского поезда
Популярное
Видео
В МО РФ раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска
Видео
Минобороны России: высокоточными ракетами поражен бронетанковый завод в Харькове
Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины
Видео
«Мы не допустили еще большей трагедии»: Басурин об усилившихся обстрелах в ДНР со стороны ВСУ
Видео
Шойгу заявил об освобождении 97 процентов территории ЛНР
Видео
Шойгу: МО РФ и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного сообщения с освобожденными территориями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.