Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

В Сарове перезахоронили останки героя войны 1812 года генерала Полуектова

Андрей Аркадьев
Олег Лавров
10:47 08.06.2022
Останки генерала были обнаружены в результате археологических и исторических исследований на территории Свято-Успенского монастыря в Сарове в 2018 году.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В городе Сарове Нижегородской области перезахоронили останки героя войны 1812 года, генерала от инфантерии Бориса Полуектова и его супруги. Захоронение было обнаружено на территории Свято-Успенского монастыря в 2018 году. На месте побывала съемочная группа «Звезды».

«Останки военачальника, участника Отечественной войны 1812 года были обнаружены на этом месте четыре года назад, когда археологи вели раскопки храма, уничтоженного большевиками. Тогда они нашли парную могилу, в которой были мужчина и женщина. По обручальным кольцам выяснилось, что это Борис Владимирович Полуектов и его супруга Любовь Федоровна Гагарина. Также на кольцах была дата бракосочетания - 4 ноября 1817 года», - рассказал корреспондент Олег Лавров.

Полуектов – участник множества сражений, включая Бородинскую и битву под Аустерлицем. Его портрет размещен в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге среди портретов военачальников – участников кампании 1812–1814 гг. Как благотворитель Саровского монастыря Полуектов был похоронен у стен соборного храма в честь Живоносного Источника Пресвятой Богородицы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:12 В стране и мире
В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу
08:11 В стране и мире
В Иране не менее 10 человек погибли при сходе с рельсов пассажирского поезда
06:06 В стране и мире
«Издержки будут ошеломляющими»: американский профессор оценил вред санкций в мировом масштабе
05:01 Армия
Видео
Рассадник нацизма: ВС РФ нашли под Красным Лиманом командный пункт и базу идеологической обработки детей
02:00 В стране и мире
Меркель впервые назвала причины своих приступов дрожи
Популярное
Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины
Видео
«Мы не допустили еще большей трагедии»: Басурин об усилившихся обстрелах в ДНР со стороны ВСУ
Видео
Шойгу заявил об освобождении 97 процентов территории ЛНР
Видео
Шойгу: МО РФ и РЖД создали условия для возобновления железнодорожного сообщения с освобожденными территориями
Видео
«Есть Виктор Цой - икона, а есть - папа»: сын Цоя о восприятии образа легендарного отца
Видео
МО РФ: националисты взорвали мост через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление из Святогорска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.