В Сарове перезахоронили останки героя войны 1812 года генерала Полуектова

Останки генерала были обнаружены в результате археологических и исторических исследований на территории Свято-Успенского монастыря в Сарове в 2018 году.

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В городе Сарове Нижегородской области перезахоронили останки героя войны 1812 года, генерала от инфантерии Бориса Полуектова и его супруги. Захоронение было обнаружено на территории Свято-Успенского монастыря в 2018 году. На месте побывала съемочная группа «Звезды».

«Останки военачальника, участника Отечественной войны 1812 года были обнаружены на этом месте четыре года назад, когда археологи вели раскопки храма, уничтоженного большевиками. Тогда они нашли парную могилу, в которой были мужчина и женщина. По обручальным кольцам выяснилось, что это Борис Владимирович Полуектов и его супруга Любовь Федоровна Гагарина. Также на кольцах была дата бракосочетания - 4 ноября 1817 года», - рассказал корреспондент Олег Лавров.

Полуектов – участник множества сражений, включая Бородинскую и битву под Аустерлицем. Его портрет размещен в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге среди портретов военачальников – участников кампании 1812–1814 гг. Как благотворитель Саровского монастыря Полуектов был похоронен у стен соборного храма в честь Живоносного Источника Пресвятой Богородицы.