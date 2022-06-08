Посол РФ в США: дипломаты работают над вызволением из американских тюрем всех россиян до единого

Дипломаты РФ, по заявлению Анатолия Антонова, стремятся к тому, чтобы в тюрьмах США не осталось россиян.

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Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты работают и будут продолжать работать над освобождением всех до последнего сограждан из американских тюрем. По его словам, данная задача является в настоящее время ключевой в повестке.

«Мы будем продолжать добиваться того, чтобы в американских тюрьмах не было ни одного российского гражданина», - заверил он в эфире Первого канала.

Посол заметил, что те россияне, которые сегодня отбывают наказания в местах лишения свободы на территории США, встречаются с большими проблемами по части медобслуживания. Так, по его словам, Роман Селезнев и Виктор Бут, страдающие от серьезных хронических заболеваний, не могут добиться квалифицированной помощи.

Антонов заявил о важности постоянного выдвижения требований по освобождению Бута и Селезнева. Ведь, как указал дипломат, в их случае явно наблюдается нарушение США международных обязательств.