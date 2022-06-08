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Власти Херсонской области рассказали, как беженцам выдают паспорта РФ

Виктория Косогляденко
Алиса Краузе
00:20 08.06.2022
Глава военно-гражданской администрации региона посмотрел, как идет подача документов и сколько желающих приходит в центр оформления для получения российского гражданства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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От получающих паспорт Российской Федерации украинцев не требуют отказа от своего гражданства. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Он сам пришел в центр оформления документов, чтобы пройти дактилоскопирование для получения паспорта гражданина РФ.

Он напомнил, что в России двойное гражданство разрешено. В связи с этим все желающие могут оставить свой украинский паспорт.  

«При оформлении документов никто не требует... подтверждения, какое гражданство есть», - уточнил он.

Как объяснил глава военно-гражданской администрации Херсонской области, для тех, кто прописан  на территории региона, достаточно лишь предоставить подтверждающие документы. До недавнего времени, по его словам, в областном центре оформления документов выдавали паспорта РФ лишь местным, однако накануне ситуация изменилась.

«Много людей, которые приехали из других областей Украины, сейчас находятся на территории Херсонской области, у нас. Было некое сомнение у работников паспортной службы, принимать их документы или нет. На совещании было принято решение... принимать документы от всех желающих, имеющих украинское гражданство», - указал Сальдо.

Благодаря этому решению беженцы и их родственники, приходящие за получением гражданства, теперь имеют возможность пройти процедуру. Также, как добавил член администрации, была отменена единоразовая выплата в размере 300 рублей при получении документа.

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