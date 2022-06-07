«Вкусно и разнообразно»: как готовят питание для военных РФ в полевых условиях в ходе СВО

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Минобороны России опубликовало кадры работы полевого пункта продовольственного обеспечения, где специалисты материально-технического обеспечения Центрального военного округа производят горячее питание и свежий хлеб для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции.

На полевом хлебозаводе военные пекари выпекают около 1,5 тысячи булок свежего хлеба ежесуточно для дальнейшей отправки в войска. При производстве хлеба строжайшим образом выдерживаются все требования, предъявляемые к производству хлебобулочной продукции: перед отправкой в печь тесто выстаивает установленное нормативами время, поддерживается постоянная температура мест для хранения, остывания и транспортировки.

На полевом пункте продовольственного обеспечения военные повара используют полевые кухни КП-130, производя более 120 литров первых и вторых горячих блюд на завтрак, обед и ужин для российских военнослужащих. При невозможности организации горячего питания в отдельных районах выполнения боевых задач военнослужащие обеспечены индивидуальными продовольственными рационами.

«Это индивидуальный рацион питания - один из его видов. А всего их семь. Общий калораж составляет более 4,5 тысячи килокалорий на военнослужащего. Они выдаются в том случае, когда нет возможности обеспечить подразделение горячим питанием», - рассказал военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения Олег.

В основном подразделения получают горячее питание в полном объеме. Также выпекается свежий хлеб, который стабильно отправляют в подразделения и воинские части, выполняющие боевые задачи в специальной военной операции.

«Акцент сделан на том, чтобы питание было разнообразным, например тушенка в соусе, рис с овощами, рагу, гречневые, рисовые каши, сладости - всего семь вариантов суточного рациона. В течение недели рацион может варьироваться, и основные блюда повторяться у военнослужащего не будут. Мы за разнообразие питания: военнослужащий должен питаться вкусно, питательно и разнообразно», - добавил Олег.

Норма питания № 1, как отметил начальник пункта питания, приспособлена к полевым условиям. В основном на первые блюда идут супы, на второе - каши с мясом, на третье - чай или лимонник. Дополнительно выдается питание в виде сока, карамели. Существует раскладка продуктов, и согласно ней вымеряется, сколько необходимо класть в блюдо ингредиентов. Все нормировано вплоть до количества соли и сахара.