Армия Армия Армия

«Вкусно и разнообразно»: как готовят питание для военных РФ в полевых условиях в ходе СВО

Алиса Краузе
05:02 07.06.2022
Полевой пункт продовольственного обеспечения оперативно производит горячее питание и хлеб для участвующих в спецоперации военных.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало кадры работы полевого пункта продовольственного обеспечения, где специалисты материально-технического обеспечения Центрального военного округа производят горячее питание и свежий хлеб для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции.

На полевом хлебозаводе военные пекари выпекают около 1,5 тысячи булок свежего хлеба ежесуточно для дальнейшей отправки в войска. При производстве хлеба строжайшим образом выдерживаются все требования, предъявляемые к производству хлебобулочной продукции: перед отправкой в печь тесто выстаивает установленное нормативами время, поддерживается постоянная температура мест для хранения, остывания и транспортировки.

На полевом пункте продовольственного обеспечения военные повара используют полевые кухни КП-130, производя более 120 литров первых и вторых горячих блюд на завтрак, обед и ужин для российских военнослужащих. При невозможности организации горячего питания в отдельных районах выполнения боевых задач военнослужащие обеспечены индивидуальными продовольственными рационами.

«Это индивидуальный рацион питания - один из его видов. А всего их семь. Общий калораж составляет более 4,5 тысячи килокалорий на военнослужащего. Они выдаются в том случае, когда нет возможности обеспечить подразделение горячим питанием», - рассказал военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения Олег.

 В основном подразделения получают горячее питание в полном объеме. Также выпекается свежий хлеб, который стабильно отправляют в подразделения и воинские части, выполняющие боевые задачи в специальной военной операции.

«Акцент сделан на том, чтобы питание было разнообразным, например тушенка в соусе, рис с овощами, рагу, гречневые, рисовые каши, сладости - всего семь вариантов суточного рациона. В течение недели рацион может варьироваться, и основные блюда повторяться у военнослужащего не будут. Мы за разнообразие питания: военнослужащий должен питаться вкусно, питательно и разнообразно», - добавил Олег.

Норма питания № 1, как отметил начальник пункта питания, приспособлена к полевым условиям. В основном на первые блюда идут супы, на второе - каши с мясом, на третье - чай или лимонник. Дополнительно выдается питание в виде сока, карамели. Существует раскладка продуктов, и согласно ней вымеряется, сколько необходимо класть в блюдо ингредиентов. Все нормировано вплоть до количества соли и сахара.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:49 Армия
Видео
Поразить «нарушителя»: кадры совместных учений авиации РФ и САР
05:02 Армия
Видео
«Вкусно и разнообразно»: как готовят питание для военных РФ в полевых условиях в ходе СВО
05:01 Армия
Видео
Внезапный обстрел: как ВСУ атакуют мирных граждан в Харьковской области
04:30 В стране и мире
Во Франции предрекли победное завершение спецоперации России на Украине
01:41 В стране и мире
Видео
Оружие с дисконтом: как западная военная помощь для Украины продается на теневом рынке
Популярное
Видео
«Есть Виктор Цой - икона, а есть - папа»: сын Цоя о восприятии образа легендарного отца
Видео
МО РФ: националисты взорвали мост через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление из Святогорска
Видео
В поисках секретных документов: что скрывает в себе здание СБУ в Мариуполе
Власти ДНР: при отступлении ВСУ подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.