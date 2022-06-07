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Матвиенко заявила, что РФ пытаются вычеркнуть из исторической памяти

Алиса Краузе
03:16 07.06.2022
Председатель Совета Федерации РФ сообщила о беспрецедентном давлении на страну со стороны Запада.
Матвиенко заявила, что РФ пытаются вычеркнуть из исторической памяти
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В настоящее время Россию пытаются вычеркнуть из исторической памяти людей. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Как отметила парламентарий, сегодня ощущается такое давление на государство со стороны Запада, которого не бывало прежде. По мнению Матвиенко, Соединенные Штаты вместе с союзниками пытаются разрушать страну «по всем фронтам»: со стороны экономики, политики, духовной и социальной сфер.

«Предпринимается попытка... сокрушить российский культурный код, основу нашей национальной и исторической идентичности», - цитирует РИА Новости слова приветствия председателя СФ РФ на открытии фестиваля «Великое русское слово» в Ялте.

Исполнению этого намерения служит культура отмены, наполненная ненавистью и дискриминирующая людей, включая режиссеров, певцов и так далее, за их убеждения или просто принадлежность к русскоговорящим.

Матвиенко выразила уверенность в том, историческая правда остается на стороне России и «отменить» культуру страны невозможно, так как она прочно закрепилась как самая одухотворенная составляющая мировой культуры. Парламентарий заметила, что в мире уже раздаются голоса протеста, и день ото дня недовольных культурой отмены будет становиться все больше.

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