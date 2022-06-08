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Отстоять позиции: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 08.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Отстоять позиции: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Ефрейтор Александр Бояршин

Ефрейтор Александр Бояршин выполнял задачу по безопасному сопровождению полка к месту дислокации основных сил соединения. Продвигаясь по маршруту, Александр обнаружил тщательно оборудованный опорный пункт украинских националистов.

Доложив об этом командиру, ефрейтор Бояршин одним из первых вступил в бой с противником и подавил вражеские оборудованные огневые точки прицельным огнем из автоматической пушки, установленной на БМД.

Скрыто заняв позицию, Александр открыл плотный огонь по флангу националистов и нанес большой урон живой силе противника. Терпящий поражение неприятель обрушил все силы на ликвидацию боевой машины ефрейтора Бояршина.

БМД ефрейтора Бояршина была атакована противником из ручного гранатомета РПГ-7, в результате чего Александр получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два вражеских расчета гранатомета РПГ-7.

Фактически вызвав огонь на себя и уничтожив большое количество живой силы противника, ефрейтор Бояршин обеспечил взятие опорного пункта националистов. В покинутом националистами опорном пункте были обнаружены большое количество оружия иностранного производства, а также карты с позициями националистов.

© Минобороны России

Подполковник Сергей Большаков, командир батальона связи мотострелковой бригады

В районе одного из населенных пунктов украинские националисты закрепились на рубеже и удерживали позиции. Перед мотострелковой бригадой, которую обеспечивал бесперебойной связью подполковник Большаков, стояла задача вытеснить боевиков из занимаемого района.

Ожесточенно сопротивляющиеся украинские радикалы вели огонь по наступающим российским мотострелкам, используя при этом минометы и артиллерию. В результате очередного вражеского артиллерийского залпа были повреждены крепления антенны, что привело к ее опрокидыванию.

Своевременно оценив обстановку и понимая, что потеря связи лишит командование возможности управлять подчиненными подразделениями,  подполковник Сергей Большаков под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем противника вместе с личным составом выдвинулся для устранения повреждений.

Восстановив работоспособность опрокинутой антенны, подполковник Большаков с подчиненными заново развернул ее, после чего осуществил настройку станции, чем обеспечил управление подчиненными подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом.

Благодаря отважным и решительным действиям подполковника Большакова удалось оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. Задача, поставленная перед бригадой, была выполнена.

© Минобороны России

Старший сержант Григорий Гершень, командир отделения гаубичного самоходно-артиллерийского взвода

Старший сержант Григорий Гершень, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступательных действий российских батальонно-тактических групп на районы, подконтрольные украинским националистам.

В попытке удержать занимаемые позиции противник предпринял атаку колонны российских подразделений. Российские военнослужащие приняли неравный бой с врагом.

Нападение противника поддерживалось массированными минометными ударами. Заметив скопление националистов, Григорий принял решение развернуть гаубицу и внезапно нанести залп по врагу.

Развернув орудие, старший сержант Гершень произвел необходимые расчеты и силами экипажа тремя точными выстрелами уничтожил боевую машину пехоты, бронеавтомобиль и минометный расчет противника, а также более 20 националистов. Потеряв значительное количество живой силы, лишенные минометной поддержки украинские диверсанты вынуждены были отступить.

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