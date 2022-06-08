Отстоять позиции: новые истории мужества военных РФ на Украине

© Минобороны России

Ефрейтор Александр Бояршин

Ефрейтор Александр Бояршин выполнял задачу по безопасному сопровождению полка к месту дислокации основных сил соединения. Продвигаясь по маршруту, Александр обнаружил тщательно оборудованный опорный пункт украинских националистов.

Доложив об этом командиру, ефрейтор Бояршин одним из первых вступил в бой с противником и подавил вражеские оборудованные огневые точки прицельным огнем из автоматической пушки, установленной на БМД.

Скрыто заняв позицию, Александр открыл плотный огонь по флангу националистов и нанес большой урон живой силе противника. Терпящий поражение неприятель обрушил все силы на ликвидацию боевой машины ефрейтора Бояршина.

БМД ефрейтора Бояршина была атакована противником из ручного гранатомета РПГ-7, в результате чего Александр получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два вражеских расчета гранатомета РПГ-7.

Фактически вызвав огонь на себя и уничтожив большое количество живой силы противника, ефрейтор Бояршин обеспечил взятие опорного пункта националистов. В покинутом националистами опорном пункте были обнаружены большое количество оружия иностранного производства, а также карты с позициями националистов.