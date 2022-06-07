Задача повышенной сложности: как в Мариуполе работают российские саперы
В Мариуполе работают российские саперы. Как можно догадаться, дел у них достаточно. Да еще и время года добавляет трудностей. Заметить растяжку в высокой траве - задача повышенной сложности.
Саперы двигаются верно, но медленно, высокая трава - самая сложная для разминирования местность. Сложно заметить и мину, и поставленную противником растяжку.
Первый тревожный сигнал приходит от миноискателя. Затем, буквально на ощупь.
«Используем щуп. Можно понять: металлическая оболочка или пластик. Например, мина имеет пластиковую оболочку», - рассказывает сапер.
Обнаружив боеприпас, сапер подает сигнал командиру группы, остальные держатся на расстоянии. Командир принимает решение уничтожить найденную мину на месте.
«Стараемся уничтожить на месте. Возможны мины ловушки. Не рискуем и подрываем на месте», - рассказывает командир группы разминирования.
Участок недалеко от аэропорта Мариуполя у российских саперов сейчас в приоритете. Скоро здесь должна пойти не военная, а строительная техника. Участок уже определен под жилую застройку, появятся новые жилые дома, садики и школы. А в начале спецоперации здесь шли ожесточенные бои. В бывший укрепрайон украинских военных саперы заходят с помощью веревки и металлической «кошки».
С позиций ящиками выносят гранатометы, другое вооружение, боеприпасы, брошенные националистами при отступлении. Все это также необходимо уничтожить.