Задача повышенной сложности: как в Мариуполе работают российские саперы

Сейчас в приоритете у российских саперов участок недалеко от аэропорта Мариуполя.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Мариуполе работают российские саперы. Как можно догадаться, дел у них достаточно. Да еще и время года добавляет трудностей. Заметить растяжку в высокой траве - задача повышенной сложности.

Саперы двигаются верно, но медленно, высокая трава - самая сложная для разминирования местность. Сложно заметить и мину, и поставленную противником растяжку.

Первый тревожный сигнал приходит от миноискателя. Затем, буквально на ощупь.

«Используем щуп. Можно понять: металлическая оболочка или пластик. Например, мина имеет пластиковую оболочку», - рассказывает сапер.

Обнаружив боеприпас, сапер подает сигнал командиру группы, остальные держатся на расстоянии. Командир принимает решение уничтожить найденную мину на месте.

«Стараемся уничтожить на месте. Возможны мины ловушки. Не рискуем и подрываем на месте», - рассказывает командир группы разминирования.

Участок недалеко от аэропорта Мариуполя у российских саперов сейчас в приоритете. Скоро здесь должна пойти не военная, а строительная техника. Участок уже определен под жилую застройку, появятся новые жилые дома, садики и школы. А в начале спецоперации здесь шли ожесточенные бои. В бывший укрепрайон украинских военных саперы заходят с помощью веревки и металлической «кошки».

С позиций ящиками выносят гранатометы, другое вооружение, боеприпасы, брошенные националистами при отступлении. Все это также необходимо уничтожить.