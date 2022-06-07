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Спокойствие под огнем: как ведут себя жители Донецка во время обстрелов ВСУ

Владислав Кустов
22:38 07.06.2022
Сегодня, 7 июня, под огнем украинских вооруженных сил помимо Донецка оказались еще порядка восьми населенных пунктов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» прямиком из Донецка рассказал о деталях происходящего в городе на фоне интенсивных обстрелов со стороны украинской армии. Так, горожане во время обстрелов могут спокойно ходить по улицам без страха возможного падения снаряда, причем наша съемочная группа привыкнуть к таким прилетам не успела.

Кроме того, сегодня, 7 июня под огнем украинских вооруженных сил оказались помимо Донецка еще порядка восьми населенных пунктов. В результате обстрелов в Светлодарске погибла женщина. Во время того, как она находилась на рыночной площади, ВСУ открыли огонь по освобожденному городу. При этом корреспондент добавил, что съемочная группа телеканала попала под обстрел, когда направлялась на съемки в Петровский район Донецка.

Напомним, министр иностранных дел Донецкой Народной республики Наталья Никонорова сообщила, что властями разработан специальный военный план, реализация которого позволит добиться прекращения обстрелов Донецка украинской армией в ближайшее время.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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