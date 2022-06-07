Ничего святого: как ВСУ атакуют православные храмы

Сейчас именно российские специалисты занимаются восстановлением гражданской инфраструктуры в освобожденных городах и селах Донбасса, в том числе и поврежденных в результате обстрелов со стороны ВСУ церквей.

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В Министерстве обороны раскрыли детали провокации, которую украинские националисты устроили в Святогорской Лавре в ДНР. ВСУ намеревались разместить огневые позиции так, чтобы прикрываться монахами, прихожанами и православными святынями. Люди попытались помешать подконтрольным Киеву формированиям. ВСУ в ответ умышленно подожгли деревянный скит. Украинский президент тут же обвинил российские войска в пожаре. И вот российские военные пошагово восстановили все события.

«Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено», - сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Но именно эти святыни украинские формирования планировали использовать в качестве прикрытия. Националисты заранее приезжали в Лавру чтобы разведать позиции, с которых артиллерия могла бы вести огонь прямой наводкой по наступающим подразделениям российской армии.

«Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения», - рассказал Игорь Конашенков.

Покидая позиции в Святогорске 4 июня националисты устроили провокацию. Они подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской - самый большой деревянный храм на Украине - чтобы обвинить в этом российских военных.

«По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов был подожжен новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской. Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение», - рассказал официальный представитель МО РФ.

Заявления Минобороны РФ подтверждают и власти города Святогорска.

«ВСУ подло подожгли скит на горе в селе Татьяновка, которые выставляли посты, как и президент Зеленский о том, что якобы русская армия... В него были попадания и он сгорел из-за этого. Это вранье. Местные жители это уже подтвердили о том, что был поджог», - заявил глава администрации Святогорска Владимир Бандура.

Сейчас именно российские специалисты занимаются восстановлением гражданской инфраструктуры в освобожденных городах и селах Донбасса, в том числе и поврежденных в результате обстрелов со стороны ВСУ церквей.

«Часто инициатива идет от местного населения.Они могут написать в органы охраны, мин культуры, в ЮНЕСКО, если это объект ЮНЕСКО. А потом принимается решение, что некий коллектив займется документированием и реставрацией», - сообщила Наталья Соловьева, замдиректора Института истории материальной культуры РАН.

Гражданскую инфраструктуру, в том числе храмы защищает 4 Женевская конвенция принятая в 1949 году. Но украинские вооруженные силы нарушают международное право.

В том, что ВСУ прицельно бьют по храмам на собственном опыте уже убеждались журналисты «Звезды». Съемочная группа Валентина Гвоздева попала под обстрел в конце марта недалеко от города Рубежное когда общалась с беженцами, укрывшимися в церкви. Боевики нанесли по ней не менее шести ударов.

В Харьковской области, в результате обстрела националистами храма прямо во время вечерней службы, был разбит престол и плитка на полу, повреждены иконы и 200-летние росписи на стенах. В Минобороны России уже заявили: такая антихристианская политика Киева преступна и не имеет будущего.