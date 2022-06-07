ЦПВС: террористы «Джабхат ан-Нусры»* силой подавляют протесты мирного населения в Идлибской зоне деэскалации

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В Сирии в Идлибской зоне деэскалации растет террористическая активность радикальных группировок, а также увеличивается количество столкновений между различными бандформированиями. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Так, отмечается, что террористы «Джабхат ан-Нусры»* силовыми методами подавляют протесты мирного населения. При этом возобновились аресты представителей СМИ, светской оппозиции и мусульманского духовенства.

Вместе с тем после минометного обстрела в Алеппо, совершенного террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе Кафер-Халаб, получил ранения один сирийский военный. Также в Идлибе в результате минометного обстрела террористами из района Руайха позиций правительственных сил в том же районе ранен еще один военный САР. Один сирийский военнослужащий был убит в провинции Латакия после снайперского обстрела боевиков из района Калаз-Фаукани позиций правительственных сил в районе Мортлу.

Представитель ЦПВС также добавил, что в Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зафиксировано девять обстрелов со стороны «Джабхат ан-Нусры»*. В Алеппо зарегистрировано пять обстрелов, в провинции Идлиб - два обстрела, в Латакии - два обстрела.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.