«Зерновой коридор»: как планируют решать проблему мирового продовольственного кризиса

Планируется вывести около 20 миллионов тонн зерна из Украины и России на мировые рынки через центр, который будет создан в Стамбуле.

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Десятки стран уже столкнулись с нехваткой зерна. Не исключение и жители турецкой столицы - цена на самый дешевый хлеб достигла рекордных 3 лир, а было примерно полторы.

Решить проблему нужно в кратчайшие сроки. Турция не упускает шанса вновь выступить в качестве нейтрального посредника в этом вопросе: что известно на сегодняшний час? В результате переговоров Турции с Россией, Украиной и представителями ООН была подготовлена дорожная карта «зернового коридора».

Важно продумать все: маршрут, страхование, безопасность, охрана судов, особенно очистка морских мин в регионе.

Таким образом, планируется вывести около 20 миллионов тонн зерна из Украины и России на мировые рынки через центр, который будет создан в Стамбуле.

Что касается Турции, в обмен на помощь в переговорах она рассчитывает получить скидку на закупку зерновых более чем в 25%, об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства. В эти минуты 25 миллионов тонн зерна полностью заблокированы - речь о 70 иностранных судах из 16 государств. С нехваткой продовольствия одни из первых столкнулись страны Ближнего Востока, Северной Африки и Европы - на границе Румынии возникла гигантская пробка из фур, которые перевозят через Молдавию украинское зерно. Порт перегружен, хотя он не принял еще и десятой части того, что киевское руководство планирует вывезти с Украины - а это 12 миллионов тонн злаков, только на румынское направление.