В Кронштадте показали уникальные предметы, поднятые с затонувших кораблей петровской эпохи

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В экспозиции «Подводная археология» Музея истории Кронштадта открылась масштабная выставка «Жизнь на корабле в эпоху Петра Великого», приуроченная к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I, насчитывающая более 250 уникальных экспонатов, поднятых со дна финского залива специалистами Центра подводных исследований РГО.

Выставочный проект проходит под эгидой участия Музея истории Кронштадта в Ассамблее Петровских музеев России. В обновленном пространстве большого зала экспозиции выставлена уникальная коллекция предметов, поднятая специалистами Центра подводных исследований Русского Географического общества с мест крушения судов и кораблей петровской эпохи. На 2022 год эти работы считаются самыми глубоководными в истории российской подводной археологии.

Исключительная уникальность представленной коллекции связана с тем, что большинство ее предметов изготовлены из органических материалов, и являются живыми памятниками истории великих деяний Петра I. Самыми крупными экспонатами станут подлинные фрагменты линейного корабля «Лондон», затонувшего в 1719 году на безымянной отмели вблизи Кронштадта. В витринах гости Музея смогут увидеть уникальные артефакты, скрытые глубинами Финского залива на протяжении сотен лет. На выставке будут представлены предметы судового быта, личные вещи и рабочий инструмент. Среди которых - камзол, шляпы и ботинки моряков судна «архангел Рафаил», затонувшего более 300 лет назад. А также посудные сервизы, пролежавшие на дне 3 века и даже емкость с репой, которой питались моряки петровского времени. У посетителей обновленной экспозиции появится уникальная возможность узнать об интересных аспектах истории, связанной с мореходством и строительством деревянных кораблей петровского времени.

Музей истории Кронштадта является главным музеем истории города, основанного в 1704 году императором Всероссийским Петром I Великим. В фондах Музея находятся предметы петровской эпохи, экспозиции рассказывают о деятельности императора, который уделял особое внимание крепости, в будущем - грандиозному фортификационному комплексу и памятнику истории мирового значения.

Особую ценность представляет экспозиция «Подводная археология», которая располагается в бывшем здании водонапорной башни по адресу г. Кронштадт ул. Ленинградская д. 2, и где работает постоянная выставка, посвященная подводным археологическим исследованиям. В залах Музея выставлены уникальные экспонаты, поднятые водолазами со дна Финского залива и Черного моря. В выставочных залах гости города могут познакомиться с историей кораблестроения и судоходства, а в витринах представлены предметы морского быта, керамика, детали судового интерьера и экстерьера, относящихся к концу XVII - середине XX века, археологические артефакты XVII-XVIII веков.