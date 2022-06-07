Армия В Сарове наградили участвовавших в спецоперации на Украине военнослужащих ВС РФ и Росгвардии Военнослужащие 94-й орденов Жукова и Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии и Минобороны РФ получили награды и памятные подарки за проявленные героизм, мужество. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Сарове 7 июня прошла торжественная церемония награждения российских военнослужащих, прибывших после выполнения боевых задач в ходе спецоперации по освобождению Донбасса. Военнослужащие 94-й орденов Жукова и Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии и Минобороны РФ получили награды и памятные подарки за проявленные героизм, мужество. В церемонии награждения приняли участие: командующий Приволжским округом войск нацгвардии России генерал-полковник Александр Порядин, директор Российского федерального ядерного центра Герой России Валентин Костюков, представители администрации Нижегородской области и члены семей военнослужащих. Материал подготовили: Дмитрий Смирнов, Егор Левин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика