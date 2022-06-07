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В Сарове наградили участвовавших в спецоперации на Украине военнослужащих ВС РФ и Росгвардии

17:55 07.06.2022
Военнослужащие 94-й орденов Жукова и Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии и Минобороны РФ получили награды и памятные подарки за проявленные героизм, мужество.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Сарове 7 июня прошла торжественная церемония награждения российских военнослужащих, прибывших после выполнения боевых задач в ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

Военнослужащие 94-й орденов Жукова и Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии и Минобороны РФ получили награды и памятные подарки за проявленные героизм, мужество.

В церемонии награждения приняли участие: командующий Приволжским округом войск нацгвардии России генерал-полковник Александр Порядин, директор Российского федерального ядерного центра Герой России Валентин Костюков, представители администрации Нижегородской области и члены семей военнослужащих.

Материал подготовили: Дмитрий Смирнов, Егор Левин

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