Компания IBM объявила о приостановке работы в России

Вместе с тем гендиректор компании перечислил меры поддержки украинских сотрудников компании, среди которых помощь при эвакуации из страны, переезде и финансовая поддержка.

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Генеральный директор американской компании IBM Арвинд Кришна сообщил о приостановке всех операций на территории России. Компания занимается производством аппаратного и программного обеспечения.

«Я слышал от многих из вас ответ на сделанное на прошлой неделе объявление о войне на Украине, и я ценю ваши отзывы. Во-первых, позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России», - цитирует РИА Новости сообщение гендиректора компании.

При этом Кришна также перечислил меры поддержки украинских сотрудников компании, среди которых помощь при эвакуации из страны, переезде и финансовая поддержка.

Ранее стало известно, что немецкий разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer покидает российский и белорусский рынки. Текущие подписки, не попадающие под санкции и не связанные с неправомерным использованием, сохранятся до окончания срока действия.