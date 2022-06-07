Оружие с дисконтом: как западная военная помощь для Украины продается на теневом рынке

Еще в 90-ых годах на Украине сформировался один из крупнейших в Европе рынков «серого оружия», поставляемого Западом. Теперь же оружие продают и преступные картели, и «частники».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Слава Украине, ас-саляму алейкум!» - с такими словами из Сирии обращается боевик одной из террористических группировок. Он продает оружие, которое попало к нему из Украины. Противотанковый ракетный комплекс отдает вообще «по дешевке» - всего за 15 тысяч долларов.

«Мы купили это по очень хорошей цене. Здесь у меня есть ПТУР (противотанковая управляемая ракета), мины и винтовки», - рассказал боевик.

Приводится объявления из «даркнета» - теневого сегмента глобальной сети. На «черном рынке» в Интернет-пространстве появилось множество предложений с впечатляющим ассортиментом оружия из Украины. К примеру, автомат Калашникова можно приобрести всего за 550 долларов.

Пользователь из Киева продает два пистолета Glock - по 600 долларов за штуку и с бесплатной доставкой по Германии. Любителям чего посерьезнее предлагают американские комплексы Javelin - всего за 30 тысяч долларов. Куда дешевле, чем у производителя, да и вообще «муха не сидела». Так западная военная помощь для Украины теперь продается на теневом рынке.

«Возможность контроля Западом поставляемого оружия и правильного с их точки зрения использования уже полностью потеряна. Почему? Потому что существует несколько пунктов, в том числе пунктов перевалки, перераспределения, которые в настоящее время скрыты от общественности и не подлежат ими оглашению», - рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

С начала спецоперации на Украине один только Вашингтон поставил Киеву вооружений почти на четыре миллиарда долларов. Сколько и что туда уже отвезли - на Западе посчитали, но вот проконтролировать, куда это оружие попало, - оказалось невозможно.

Во время прямого эфира на CNN, где эксперты «разводят руками», признавая, что американское вооружение часто попадает не туда.

«Более 50 миллионов патронов - все эти боеприпасы будут использоваться не только против России. В конце концов, их будут использовать не по назначению, преднамеренно или нет», - заявил аналитик по вопросам обороны и внешней политики Джордан Коэн.

Украина стала для Запада настоящей «черной дырой» - там еще в 90-ых сформировался один из крупнейших в Европе рынков «серого оружия». Теперь же она стала не рынком, а «гипермаркетом» - оружие продают и преступные картели, и «частники». Даже глава Интерпола Юрген Шток призвал начать тщательную проверку поставок вооружений Киеву.

«Преступные группировки постараются максимально использовать текущую ситуацию. Даже тяжелое вооружение, которое используется военными, будет доступно на криминальном рынке. Преступники, о которых я говорю, действую на разных континентах, поэтому обмен и продажа оружия будет осуществляться по всему миру», - обратился с заявление глава Интерпола Юрген Шток.

Запад опять «наступает на те же грабли». Точно так же, практически бесконтрольно оружие поставлялось в Югославию и в Афганистан. А потом оказалось в руках преступников и террористов по всему миру.

«Это, скорее всего, будут крупные бандформирования. Вот тогда Европе точно не поздоровится: это совсем не югославский сценарий. Это, скорее всего, сценарий сирийский, когда какая-то теневая структура из подполья выходит на поверхность и захватывает города», - отметил военный политолог Александр Перенджиев.

Бойцы 46-го отдельного стрелкового батальона ВСУ обратились к командованию. Их отправили воевать на Донбасс с таким оружием, инструкции к которому пришлось искать в интернете. Вероятно, на форумах антикваров.

«Мы пошли против артиллерии и авиации вот с таким оружием - Первая мировая война, а это - Вторая мировая война», - показал на образцы украинский военный.

И пока военнослужащих территориальной обороны и ВСУ заставляют воевать с пулеметами «Максима», в Сети появляются все новые и новые объявления о продаже новейшего западного оружия. И похоже, что это становится для Украины новым национальным бизнесом.