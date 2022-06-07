Найти подлодку «противника»: опубликованы кадры выхода кораблей БФ на учения

В рамках выполнения упражнений экипажи кораблей отработают тренировки по поиску и уничтожению «вражеской» субмарины.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Корабли Балтийского флота вышли в море в Калининградской области для выполнения учебных упражнений. Кадры их выхода публикует Министерство обороны РФ.

В рамках выполнения упражнений экипажи кораблей отработают тренировки по поиску и уничтожению «вражеской» субмарины.

В учениях задействованы корветы «Сообразительный», «Стойкий» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

Также корабли отразят атаку с воздуха и с моря при помощи артиллерийских орудий. Экипажи выполнят упражнения по постановке радиоэлектронных помех, по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть.

«Стойкий» - корвет с управляемым ракетным оружием, четвертый корвет (третий серийный) проекта 20 380. Заложен на предприятии «Северная верфь» 10 ноября 2006 года, спущен на воду 30 мая 2012 года.

Корветы проекта 20 380 - корабли ближней морской зоны. Полное водоизмещение достигает 2,2 тысячи тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до 4 000 миль.

В составе ВМФ России находятся несколько кораблей данного проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов