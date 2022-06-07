Шойгу заявил, что за 4 года в ВС РФ не было аварий из-за неисправности автотехники
В Вооруженных силах РФ последние четыре года не было аварий из-за неисправности автотехники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.
«За последние четыре года у нас не было аварий из-за неисправности автомобильной военной техники», - сказал глава российского военного ведомства.
В ходе спецоперации на Украине органы военного управления сопроводили более пяти тысяч колонн с техникой и порядка 300 колонн с гумпомощью, отметил Шойгу.
Также министр заявил о полном очищении от мин территории «Азовстали» и морского порта в Мариуполе.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов