Шойгу заявил, что за 4 года в ВС РФ не было аварий из-за неисправности автотехники

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В Вооруженных силах РФ последние четыре года не было аварий из-за неисправности автотехники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

«За последние четыре года у нас не было аварий из-за неисправности автомобильной военной техники», - сказал глава российского военного ведомства.

В ходе спецоперации на Украине органы военного управления сопроводили более пяти тысяч колонн с техникой и порядка 300 колонн с гумпомощью, отметил Шойгу.

Также министр заявил о полном очищении от мин территории «Азовстали» и морского порта в Мариуполе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов