Тарасова прокомментировала повышение минимального возраста для соревнований фигуристов

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Конгресс Международного союза конькобежцев одобрил повышение минимального возраста фигуристов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. Ожидается, что нововведение заработает с сезона-2024/25. Повышение планируется проводить поэтапно, и коснется оно не только фигурного катания, но и конькобежного спорта и шорт-трека.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Звезде», что для российских спортсменов это не сыграет роли, они продолжат делать то, что делают, на том же высоком профессиональном уровне.

«Я думаю, для нас это не имеет значения. Мы в любом возрасте будем побеждать. Они видят, что у нас много девочек хороших маленьких, и они, естественно, хотят это на корню погубить. Но они не понимают, что из этих маленьких девочек вырастают большие. И им уже 17 лет, и они катают и будут катать», - сказала она.

Решение о повышении минимального возраста приняли в Пхукете во вторник, 7 июня. За повышение минимального возраста спортсменов проголосовали 100 участников конгресса, против - 16, воздержались - 2. В настоящий момент минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет.