Минобороны РФ приступило к строительству объектов социальной инфраструктуры на территории ЛНР

К настоящему времени военные строители уже приступили к выполнению подготовительных и строительно-монтажных работ.

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Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут ряд объектов социальной инфраструктуры на территории Луганской Народной Республики.

К настоящему времени военные строители уже приступили к выполнению подготовительных и строительно-монтажных работ, продолжается подбор и подготовка новых мест застройки зданий и сооружений, завершаются проектно-изыскательные работы.

В Луганске спланировано строительство двух многофункциональных медицинских центров для оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона. Также военными специалистами будет проложен водовод для обеспечения пресной водой.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов