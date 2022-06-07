Поступила информация о пропаже первого заместителя гендиректора VK

Пресса сообщила, что Владимир Габриелян пропал во время отдыха с друзьями в Ненецком автономном округе.

© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости

В СМИ появилась информация о пропаже первого заместителя генерального директора VK Владимира Габриеляна. Как следует из сведений прессы, один из членов руководства российской соцсети пропал во время отдыха на территории Ненецкого автономного округа.

Как пишет Readovka, в понедельник региональному отделению МЧС РФ поступило сообщение от представителя Союза Оленеводов о несчастном случае на реке Бугряница. Четверо друзей, среди которых был Габриелян, якобы пересекали водоем на вездеходах, однако машины перевернулись и их стало тянуть в море.

Согласно предварительным данным, выбрались лишь люди с одного из затонувших вездеходов: Сергей Ольсевич и Алена Габриелян. При этом Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков будто бы пропали во время происшествия.