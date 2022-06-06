В стране и мире Глава МИД ФРГ отказалась встречаться с послом Украины Алексей Курильченко Анналена Бербок заявила, что готова проводить встречи «только с коллегами». © Фото: imago-images, Globallookpress Читайте нас на: Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась проводить встречу с послом Украины в стране Андреем Мельником. Дипломат заявила, что намерена встречаться «только с коллегами». «Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», - цитирует заявление МИД ФРГ издание Bild. При этом Бербок отметила, что находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ранее Мельника освистали возле мемориала советским воинам в берлинском Тиргартене. Во время возложения послом венка к памятнику люди в толпе скандировали: «Мельник, вон!». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика