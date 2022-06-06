Глава МИД ФРГ отказалась встречаться с послом Украины
Анналена Бербок заявила, что готова проводить встречи «только с коллегами».
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась проводить встречу с послом Украины в стране Андреем Мельником. Дипломат заявила, что намерена встречаться «только с коллегами».
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», - цитирует заявление МИД ФРГ издание Bild.
При этом Бербок отметила, что находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее Мельника освистали возле мемориала советским воинам в берлинском Тиргартене. Во время возложения послом венка к памятнику люди в толпе скандировали: «Мельник, вон!».