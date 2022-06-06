Телеведущему из Италии стало плохо после интервью с Захаровой

Журналист предположил, что его недомогание было вызвано падением уровня сахара или погодой.

© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press

Ведущий итальянского телеканала La7 Массимо Джилетти почувствовал сильное недомогание после интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Мужчине стало плохо прямо во время эфира.

Сразу же после завершения беседы с российским дипломатом по Skype Джилетти начал обсуждение с гостями в рамках телепрограммы Non è l'Arena. Через несколько минут участники передачи увидели, что ведущему стало плохо.

В этот момент была в срочном порядке выведена реклама. Эфир продолжился без журналиста в связи с его плохим самочувствием. Об этом сообщает РИА Новости.

Меньше, чем через час, Джилетти вернулся к участию в передаче. Он рассказал, что испытал приступ головокружения, справиться с которым помог российский телеведущий Владимир Соловьев. Также ведущий предположил, что недомогание вызвал недостаток сахара или же влияние погоды.