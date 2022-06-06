В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вновь на российских прилавках: в Херсонской области завершается сбор клубники

Алиса Краузе
05:18 06.06.2022
Херсонская клубника, уже собранная фермерами, отправилась в Крым и другие регионы России.
Вновь на российских прилавках: в Херсонской области завершается сбор клубники
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Херсонская область, как и вся южная часть Украины, всегда являлась житницей страны. Теплый климат, плодородные земли - все это позволяло выращивать в регионе практически все сельскохозяйственные культуры.

До 2014 года херсонские овощи и фрукты регулярно поставлялись в том числе в Российскую Федерацию, однако позже киевские власти лишили аграриев своего главного рынка сбыта. После того, как область перешла под контроль Вооруженных сил РФ, на прилавках российских магазинов и рынках вновь появилась надпись «херсонская клубника».

Сейчас фермеры уже завершают сбор продукции. В этом немалая заслуга России. На регулярной основе из Республики Крым в область поставляется топливо, благодаря чему аграрии могут использовать свою сельскохозяйственную технику.

Помимо этого, открытие государственной границы позволило приобретать необходимые удобрения для своей продукции. Часть товаров, необходимых для выращивания клубники, поставляется в регион бесплатно. Например, тара для сбора и перевозки ягоды. Раньше в регионе работали компании, которые занимались заморозкой овощей и фруктов, сейчас же весь урожай клубники необходимо сбывать сразу.

Большая часть урожая завершающегося сезона клубники отправилась в Крым, а некоторые машины с красной и сладкой ягодой поехали в другие регионы России. На следующий сезон фермеры планируют увеличить свои посевные мощности, уже не боясь того, что столкнуться с прежними трудностями.​

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
По-другому не работают: как рембат РФ успешно и быстро чинит технику в ходе СВО
05:02 Армия
Видео
Трудятся ежедневно: кадры работы саперов ВС РФ по разминированию сельхозугодий в ЛНР
04:21 В стране и мире
Посол США в РФ заявил о невозможности полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона
03:14 В стране и мире
Зеркальный ответ: в Южной Корее сообщили о совместном с США пуске 8 ракет после запусков КНДР
01:02 Армия
Видео
Передовые методы: военные отработали спасение на море в ходе учений «Баренц-2022»
Популярное
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Эксперт назвал признак, выдающий опасную для здоровья черешню
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Врач назвал условие для начала эпидемии оспы обезьян
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.