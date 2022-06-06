Херсонская клубника, уже собранная фермерами, отправилась в Крым и другие регионы России.

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Херсонская область, как и вся южная часть Украины, всегда являлась житницей страны. Теплый климат, плодородные земли - все это позволяло выращивать в регионе практически все сельскохозяйственные культуры.

До 2014 года херсонские овощи и фрукты регулярно поставлялись в том числе в Российскую Федерацию, однако позже киевские власти лишили аграриев своего главного рынка сбыта. После того, как область перешла под контроль Вооруженных сил РФ, на прилавках российских магазинов и рынках вновь появилась надпись «херсонская клубника».

Сейчас фермеры уже завершают сбор продукции. В этом немалая заслуга России. На регулярной основе из Республики Крым в область поставляется топливо, благодаря чему аграрии могут использовать свою сельскохозяйственную технику.

Помимо этого, открытие государственной границы позволило приобретать необходимые удобрения для своей продукции. Часть товаров, необходимых для выращивания клубники, поставляется в регион бесплатно. Например, тара для сбора и перевозки ягоды. Раньше в регионе работали компании, которые занимались заморозкой овощей и фруктов, сейчас же весь урожай клубники необходимо сбывать сразу.

Большая часть урожая завершающегося сезона клубники отправилась в Крым, а некоторые машины с красной и сладкой ягодой поехали в другие регионы России. На следующий сезон фермеры планируют увеличить свои посевные мощности, уже не боясь того, что столкнуться с прежними трудностями.​