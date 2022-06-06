Politico: в США не готовы ослабить санкции ради поставок зерна с Украины

Пресса сообщила, что в Вашингтоне не рассматривают возможность ослабить санкции против РФ ради осуществления поставок зерна с Украины.

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Власти Соединенных Штатов следят за ходом переговоров Турции и ООН с Россией, посвященных вопросу экспорта украинского зерна. Тем не менее, Вашингтон якобы смотрит на их потенциальные итоги скептически.

По информации прессы, ссылающейся на источник в правительстве США, американская сторона не готова идти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление поставок продовольствия. По сведениям Politico, слова президента РФ о возможности перевозить зерно через Польшу или Белоруссию при отмене ограничений в Вашингтоне рассматривают как «дипломатию вымогательства».

Помимо этого, портал со ссылкой на сотрудника ООН утверждает, что связь вопроса снятия антироссийских мер и поставок зерна с Украины будто бы может осложнить течение переговоров.

Ранее глава РФ Владимир Путин перечислил пять способов вывоза зерна с территории Украины, обозначив, что российская сторона никак не препятствует в данной ситуации. В частности, было предложены осуществлять поставки через Польшу.