«На ковер»: как в МИД РФ прошла встреча с представителями западных СМИ

Встреча в МИД России прошла в закрытом режиме, но ранее Мария Захарова сообщила, что ее главная цель - разъяснить американским журналистам последствия политики Вашингтона по отношению к представителям российских СМИ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации дали западным журналистам три месяца на изменение отношения к российским средствам массовой информации.

Американским журналистам объявили срок - три месяца на изменение отношения Вашингтона к российским СМИ - без враждебности! «На ковер» в МИД вызвали тех, кто работает в нашей стране. Что конкретно сказали - неизвестно. Встреча прошла за закрытыми дверями. Наш корреспондент Андрей Лазарев пытался пообщаться с коллегами.

У первого корпуса здания МИД с утра дежурили российские журналисты. Обычно так ожидают вызванных на Смоленскую площадь иностранных послов. Но в этот раз приглашенные - это представители редакций всех американских СМИ, работающих в Москве. И это действительно редкий случай. Пришли журналисты CNN, Associated Press, National Public Radio и других СМИ. Их вызвала на встречу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча в МИД России прошла в закрытом режиме, но ранее Мария Захарова сообщила, что ее главная цель - разъяснить американским журналистам последствия политики Вашингтона по отношению к представителям российских СМИ. И предупредить о жестких мерах, которые последуют, если политика эта не изменится. Речь в частности о телеканале Russia Today. Журналистов RT Америка, как имевшего статус иностранного агента, давно лишили аккредитации в Конгрессе. А несколько месяцев назад правительство пошло еще дальше - канал исключили из сетки телевещания. Никто из американских журналистов, пришедших на встречу в МИД, так и не нашел нужных слов, чтобы оценить решение Вашингтона.

В российском дипломатическом ведомстве не раз указывали и на русофобскую линию американских СМИ. В последние месяцы она особенно откровенна и сопровождается многочисленными фейками о событиях на Украине. Атаки на засевших в роддоме боевиков «Азова»* СМИ выдавали за огонь по врачам и роженицам. Выдавали за ракету «Кинжал» украинскую «Точку -У» в Краматорске, заявляли, что Россия якобы бомбит жилые дома в Киеве. А когда российские дипломаты в эфирах американских телеканалов пытались объяснить, что героизация нацизма на Украине вышла на государственный уровень, ведущие спешили экстренно завершить интервью, как это произошло недавно с первым заместителем постпреда России в ООН Дмитрием Полянским.

После беседы в российском МИДе американские журналисты просьбы прокомментировать поведение коллег оставляют без ответа. Молчат и о блокировке российских медиа на Youtube и об американской свободе слова.

«Ну пока дали нам три месяца. Если отношение к российским СМИ в Вашингтоне не поменяется, ну наверное будет какой -то ответ. Я тоже как вы, поэтому мне нельзя никакие комментарии. Мое мнение остается у меня дома. А то, что здесь было я вам сказал, наверное. Больше не могу ничего…», - сказал шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини.

Встреча Марии Захаровой с представителями американских СМИ, которые работают в Москве, длилась около получаса. Детали беседы так и остались за закрытыми дверями. Но теперь понятен срок выполнения требований российской стороны, после которого, если ничего не изменится, последует ответ.

*Батальон «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела