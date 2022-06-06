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МО РФ: более 16,5 тысячи человек эвакуировано из ЛДНР и Украины за сутки

Игнат Далакян
21:47 06.06.2022
Согласно заявлению МО РФ, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 114,7 тонны гуманитарной помощи.
МО РФ: более 16,5 тысячи человек эвакуировано из ЛДНР и Украины за сутки
© Фото: Минобороны России
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Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 533 человека, в том числе 2 166 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 1 690 814 человек, из которых 273 359 - дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 245 939 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 3 485.

По словам представителя Минобороны России, в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Михаил Мизинцев также заявил, что отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

«Всего проверено: 2 832,1 га (в том числе за сутки - 1,4 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 13 987 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки - 30», - заявил представитель МО РФ.

Кроме того, начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 114,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 118 гуманитарных акций, в том числе три за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 265 тонн гуманитарной помощи.

«6 июня 2022 г. проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 220 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания», - рассказал Михаил Мизинцев.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло о взрыве украинскими националистами моста через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление из Святогорска. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, взорвавшие мост украинские националисты действовали в качестве заградительных отрядов.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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