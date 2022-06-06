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Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач

Алиса Краузе
02:23 06.06.2022
Сооснователь знаменитой рок-группы Bon Jovi басист Алек Джон Сач ушел из жизни.
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
© Фото: ТРК "Звезда"
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Сооснователь легендарной американской рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач скончался на 71-м году жизни. Печальную новость сообщила пресс-служба коллектива в соцсетях.

Музыканты признались, что опустошены известием о кончине своего соратника и друга и назвали Сача неотъемлемой частью появления группы на свет.

«Нам будет его не хватать», - говорится в посте Bon Jovi в Twitter.

Музыкант венгерского происхождения родился в штате Нью-Йорк в 1951 году. В 1983 Алек Джон Сач присоединился к рок-группе Bon Jovi, с которой выступал следующие 11 лет в качестве бас-гитариста. Единожды покинув коллектив, он воссоединился с ним снова в 2018 на торжестве, посвященном включению группы в Зал славы рок-н-ролла.

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