Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
Сооснователь знаменитой рок-группы Bon Jovi басист Алек Джон Сач ушел из жизни.
© Фото: ТРК "Звезда"
Сооснователь легендарной американской рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач скончался на 71-м году жизни. Печальную новость сообщила пресс-служба коллектива в соцсетях.
Музыканты признались, что опустошены известием о кончине своего соратника и друга и назвали Сача неотъемлемой частью появления группы на свет.
«Нам будет его не хватать», - говорится в посте Bon Jovi в Twitter.
Музыкант венгерского происхождения родился в штате Нью-Йорк в 1951 году. В 1983 Алек Джон Сач присоединился к рок-группе Bon Jovi, с которой выступал следующие 11 лет в качестве бас-гитариста. Единожды покинув коллектив, он воссоединился с ним снова в 2018 на торжестве, посвященном включению группы в Зал славы рок-н-ролла.