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«Есть Виктор Цой - икона, а есть - папа»: сын Цоя о восприятии образа легендарного отца

Елизавета Потейчук
21:23 06.06.2022
По словам музыканта, когда он работает с наследием артиста, он не думает о Викторе Цое как об отце.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Композитор, сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр заявил, что воспринимает образ своего отца с двух сторон, ибо постоянные мысли о нем как о родственнике, который трагически погиб, негативно сказались бы на его психике. По словам музыканта, когда он работает с наследием артиста, он не думает о Викторе Цое как об отце.

«Все время воспринимать окружающие постоянно меня изображения папы как изображения моего папы, который трагически погиб, это невозможно было бы с точки зрения просто моей нормальной, ежедневной, здоровой психики. Поэтому есть Виктор Цой - икона, наша легенда и все такое, а есть Виктор Цой - папа», - сказал Александр на выставке в Манеже, посвященной Виктору Цою.

Ранее музыкальный продюсер Джоанна Стингрей, знакомая с Борисом Гребенщиковым и дружившая в Виктором Цоем, рассказала корреспонденту «Звезды» о том, как вывозила из СССР в США рок-пластинки. Стингрей была частой гостьей в СССР и популяризировала советскую и постсоветскую рок-культуру на Западе.

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