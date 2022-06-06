Путин подписал указ о выплатах родственникам погибших в ЛДНР, на Украине и в Сирии служащих Росгвардии

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Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым членам семей погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии сотрудников Росгвардии установлен порядок единовременных выплат в размере пяти миллионов рублей. В документе указано, что категории членов семей определяются действующим законодательством.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей на Украине. Кроме того, согласно еще одному указу российского лидера, детям российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, будет оказана помощь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.