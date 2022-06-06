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Гибель и разрушения: что известно о массированных обстрелах Донецка

Андрей Аркадьев
Павел Кольцов
18:37 06.06.2022
Донецк вновь подвергся интенсивному обстрелу со стороны ВСУ. Под ударом оказались жилые дома, а также объекты инфраструктуры - в городе начались пожары.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня днем Донецк подвергся массированному обстрелу украинской артиллерии. Обрушились десятки снарядов в различных районах города. Местами начались пожары, сотрудникам МЧС ДНР пришлось несколько часов тушить здание склада стройматериалов. Они очень долго не могли справится с этим возгоранием. Судя по всему, горели лакокрасочные материалы.

В результате обстрелов есть погибшие. Как минимум, известно о трех таких случаях. Не менее десятка раненых. Снаряды ложились просто во дворы в жилые кварталы на глазах горожан. Некоторые спаслись чудом. Обстрелы вели и из РСЗО «Град», и из тяжелой, гаубичной артиллерии. На месте прилетов в асфальте воронки в несколько метров. Вокруг разбросаны осколки.

Прямым попаданием разрушены крыша, стена, детская комната частного дома. Как раз в это время 12-летняя девочка должна была сидеть за письменным столом и делать уроки. К счастью сегодня, опасаясь обстрелов, мама забрала дочку с собой на работу.

«Так бы, если бы мама не забрала, так бы я там. Когда узнали, я очень сильно плакала, сказали, что это в мою комнату, я очень сильно испугалась», - призналась девочка.

В одном районов разрушена подстанция. Порядка десяти тысяч человек остались без электричества. Сейчас пока затишье, но, как показывает практика, обстрелы могут возобновиться в любую минуту.

На протяжении минувших выходных Донецк обстреливали постоянно. Позиции украинских военных находятся буквально в двадцати километрах. Для гаубичной артиллерии это не проблема - достают даже до центральных районов города.

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