В стране и мире В Кремле заявили, что разделяют оптимистичную оценку хода спецоперации Тимур Шерзад Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание депутата Госдумы Вячеслава Никонова, который говорил про снижение потерь у ВС РФ и Народных милиций республик Донбасса. © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости Читайте нас на: В Кремле разделяют оптимистичную оценку хода специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков прокомментировал высказывание депутата Госдумы Вячеслава Никонова, который говорил про снижение потерь у ВС РФ и Народных милиций республик Донбасса. «Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем. Это прерогатива министерства обороны», - сказал Песков журналистам. Ранее Минобороны России публиковало кадры удара «Градами» по позициям ВСУ. Также в оборонном ведомстве России сообщили об уничтожении цехов по ремонту техники ВСУ в Харьковской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика