В Кремле заявили, что разделяют оптимистичную оценку хода спецоперации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание депутата Госдумы Вячеслава Никонова, который говорил про снижение потерь у ВС РФ и Народных милиций республик Донбасса.
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В Кремле разделяют оптимистичную оценку хода специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал высказывание депутата Госдумы Вячеслава Никонова, который говорил про снижение потерь у ВС РФ и Народных милиций республик Донбасса.
«Оптимизм мы, безусловно, разделяем, но что касается деталей, мы это никак не комментируем. Это прерогатива министерства обороны», - сказал Песков журналистам.
Ранее Минобороны России публиковало кадры удара «Градами» по позициям ВСУ.
Также в оборонном ведомстве России сообщили об уничтожении цехов по ремонту техники ВСУ в Харьковской области.