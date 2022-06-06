В Совете Федерации состоялось заседание Парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Оно проходило за закрытыми дверями, после чего состоялась итоговая пресс-конференция.

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Завершилось заседание Парламентской комиссии, расследующей обстоятельства деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Были заслушаны доклады главы Минздрава России Михаила Мурашко и начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова.

Министр здравоохранения заявил, что прежде всего деятельность биолабораторий подвергало опасности жизни самих украинцев, так как в ходе деятельности рабочей группы было установлено, что качество медобслуживания на Украине ниже предельной уровня. Это подтверждает ВОЗ.

Кириллов сегодня говорил не об Украине, а о распространении оспы обезьян. По версии того же ВОЗ вспышка заболевания произошла в Нигерии. Об этом 27 числа говорили в Министерстве обороны. При этом заявлялось о четырех биололабораториях в этой стране. Сегодня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что их было больше.

«В числе прочего мы обсуждали новую информацию, которая была получена по деятельности американских лабораторий на территории Нигерии. Эта тема начала звучать недавно впервые. Кстати, впервые было сказано о четырех лабораториях, а теперь их больше. Их было шесть», - отметил Косачев.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сегодня заявила, что в ходе работы парламентской комиссии было установлено, что деятельность биолабораторий США по всему миру имеет двойное назначение и не имеет гуманитарной составляющей. Так же в руки представителей парламентской группы попали фактические доказательства и документы из лаборатории в Мариуполе. Там проводили опыты над вирусом холеры.